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İşleri personel alımı yapıyor! Diyanet 2019 PDR personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İşleri Başkanlığı personel alımı müjdesini verdi. ve Rehberlik (PDR) bölümünden mezun olan 60 personel alımının yapılması için start verildi. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlar için KPSS puan sırası dikkate alınacaktır. 4 Aralık tarihinde başlayacak başvurular için son gün 17 Aralık olarak belirlendi. Diyanet öğretmen alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylar genel başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru formunun tamamını doldurmak zorundadır. Peki 2019 PDR personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kimler başvuruda bulunabilir?

Giriş Tarihi: 28.11.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 10:17
Diyanet İşleri PDR personel alımı yapıyor! Diyanet 2019 PDR personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İşleri personel alımı 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. KPSS puanına göre münhal bulunan kadro sayısının 3 katı aday çağrılarak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan 60 PDR öğretmeni alımı yapılacak. Adaylardan 70 taban puan istenecek. DPB'nin yayımladığı bilgilere göre KPSS 121 puan türünden 60 personel alımı başvuruları kurumun resmi sitesinden yapılacak. Peki 2019 Diyanet PDR personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyanet 60 PDR öğretmeni alımı nasıl yapılacak? Kimler başvuruda bulunabilir?

DİYANET İŞLERİ PDR PERSONEL ALIMI YAPIYOR! 2019 DİYANET PDR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar Diyanet PDR personel alımına yoğun ilgi gösteriyor. Haberimizde, Diyanet 60 PDR öğretmeni alımı için gereken şartlara ve tüm merak edilenlere bakabilirsiniz.

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Diyanet İşleri PDR personel alımı yapıyor! Diyanet 2019 PDR personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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