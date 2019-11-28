Diyanet İşleri PDR personel alımı yapıyor! Diyanet 2019 PDR personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Diyanet İşleri PDR personel alımı 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. KPSS puanına göre münhal bulunan kadro sayısının 3 katı aday çağrılarak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan 60 PDR öğretmeni alımı yapılacak. Adaylardan 70 taban puan istenecek. DPB'nin yayımladığı bilgilere göre Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS 121 puan türünden 60 personel alımı başvuruları kurumun resmi sitesinden yapılacak. Peki 2019 Diyanet PDR personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyanet 60 PDR öğretmeni alımı nasıl yapılacak? Kimler başvuruda bulunabilir?

DİYANET İŞLERİ PDR PERSONEL ALIMI YAPIYOR! 2019 DİYANET PDR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar Diyanet PDR personel alımına yoğun ilgi gösteriyor. Haberimizde, Diyanet 60 PDR öğretmeni alımı için gereken şartlara ve tüm merak edilenlere bakabilirsiniz.