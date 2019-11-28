Konya'da
akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden UMKE gönüllüsü göğüs cerrahi uzmanı Doç. Dr. Murat Öncel'in (48) ölümü herkesi yasa boğdu. 2011'de Van depremindeki gayretlerden dolayı Sağlık Bakanlığı yılın doktoru seçti. Öncel'i yakınları şu sözlerle anlattı: Eşi Müfide Öncel (47):
Murat gece-gündüz çalışırdı. Kim isterse yardımına koşardı. İşine aşıktı. Fırat Kalkanı'nda hayatını kurtardığı bordo üsteğmen F.Y.:
Sırtımdan giren şarapnel parçaları göğsümden çıkmıştı. Yanıma geldiğinde "Kardeş korkma silahları kuşandık geldik" dedi. O doktordan öte bir kahramandı. UMKE'de arkadaşları Hasan Yıldırım ve Şahin Akkaş:
Vatan, millet ve bayrak sevdalısıydı. UMKE'den bir yıldız kaydı. Halit TURAN/
SABAH