BUGÜN NELER OLDU

akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden UMKE gönüllüsü göğüs cerrahi uzmanı Doç. Dr. Murat Öncel'in (48) ölümü herkesi yasa boğdu. 2011'de Van depremindeki gayretlerden dolayı Sağlık Bakanlığı yılın doktoru seçti. Öncel'i yakınları şu sözlerle anlattı:Murat gece-gündüz çalışırdı. Kim isterse yardımına koşardı. İşine aşıktı.Sırtımdan giren şarapnel parçaları göğsümden çıkmıştı. Yanıma geldiğinde "Kardeş korkma silahları kuşandık geldik" dedi. O doktordan öte bir kahramandı.Vatan, millet ve bayrak sevdalısıydı. UMKE'den bir yıldız kaydı.SABAH