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Ekmek parası için yaptığını söyledi! Dilencinin üzerinden servet çıktı

Zabıtanın yakaladığı dilenci, üzerinde nakit paranın yanı sıra 196 bin TL'lik hesap cüzdanı, altın hesabı cüzdanı, araba anahtarı ve ev devir evrakıyla yakalandı.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 20:32 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 20:41
Ekmek parası için yaptığını söyledi! Dilencinin üzerinden servet çıktı

İpekyolu Belediyesi mobil dilenci ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, dün akşam saatlerinde Ali Paşa Mahallesi İskele Caddesi üzerindeki iki kadın dilenciye müdahale edildi.

213 BİN 459 LİRA PARA ÇIKTI
Dilencilerden G.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 2 bin 35 TL, 200 dolar, kendine ait hesabında 196 bin TL olduğunu gösteren hesap cüzdanı, 14 bin 721 TL'lik altın mevduatı hesap cüzdanı, yakın zamanda bankalardan yapılan havale işlemlerine dair dekontlar, araba anahtarı, ev devir evrakı ile birtakım ziynet eşyası çıktı. Ayrıca TOKİ'den üzerine kayıtlı tapu çıktı.

EKMEK PARASI İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ
Dilenci G.B., bu işi ekmek parası için yaptığını, üzerindekilerin kızının parası olduğunu ve kendisine ait engelli maaşının olduğunu iddia etti. Dilenci şahıslara Kabahatler Kanuna göre cezai yaptırımlar uygulanırken, el konulan para ise tutanakla kayıt altına alındı.

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Ekmek parası için yaptığını söyledi! Dilencinin üzerinden servet çıktı
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