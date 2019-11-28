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canlı yayında büyük yüzleşme! Makbule ile olayında gelişmesi!

ATV ekranlarının gündüz kuşağı programlarından biri olan bugünkü canlı yayında yaşanan gelişmesi izleyici ekrana kilitledi. olayı ile ilgili her gün canlı yayında yaşanan gelişmeler izleyici tarafından merak konusu oldu. Kendi çocuklarını reddedip, mangal yaparken aşık olduğu Bayram adlı kişinin çocuklarına sahip çıkan ve yaptığı skandal açıklamalar ile gündeme bomba gibi düşen Makbule Tunçbilek ile arasında büyük yüzleşme yaşandı. 28 Kasım Perşembe Esra Erol canlı yayınında yaşanan son dakika ayrıntıları şoke etti.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 22:23 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 22:23
Esra Erol canlı yayında büyük yüzleşme! Makbule ile Mehmet Tunçbilek olayında son dakika gelişmesi!

'un bugünkü canlı yayınında yaşanan inanılmaz olay gündeme oturdu. Bir süredir devam eden Makbule ve ikilisinin yaşadıkları olayları izleyicide etki bırakmış, konu ile ilgili ayrıntılar merak edilir olmuştu. Bugünkü canlı yayında yaşanan yüzleşmesi de herkesi ekrana bağlamış oldu. Ailesini, kardeşlerini, çocuklarını silen ve bunları Bayram için yaptığını söyleyen annesinin yayına bağlanacağını ve kendisini savunacağını belirtirken stüdyodakiler şoka uğradı.

ESRA EROL CANLI YAYINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Esra Erol'un 28 Kasım Perşembe günkü canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi herkesi ekrana kilitledi. Makbule Tunçbilek'in yaptığı açıklamalar gündeme otururken hem stüdyodakiler hem ekran başındakiler olayları hayretler içerisinde izlediler.

İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Esra Erol canlı yayında büyük yüzleşme! Makbule ile Mehmet Tunçbilek olayında son dakika gelişmesi!
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