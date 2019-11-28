Esra Erol canlı yayında büyük yüzleşme! Makbule ile Mehmet Tunçbilek olayında son dakika gelişmesi!

Esra Erol'un bugünkü canlı yayınında yaşanan inanılmaz olay gündeme oturdu. Bir süredir devam eden Makbule ve Mehmet Tunçbilek ikilisinin yaşadıkları olayları izleyicide etki bırakmış, konu ile ilgili ayrıntılar merak edilir olmuştu. Bugünkü canlı yayında yaşanan son dakika yüzleşmesi de herkesi ekrana bağlamış oldu. Ailesini, kardeşlerini, çocuklarını silen ve bunları Bayram için yaptığını söyleyen Makbule Tunçbilek annesinin yayına bağlanacağını ve kendisini savunacağını belirtirken stüdyodakiler şoka uğradı.

ESRA EROL CANLI YAYINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Esra Erol'un 28 Kasım Perşembe günkü canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi herkesi ekrana kilitledi. Makbule Tunçbilek'in yaptığı açıklamalar gündeme otururken hem stüdyodakiler hem ekran başındakiler olayları hayretler içerisinde izlediler.

İşte konu ile ilgili ayrıntılar...