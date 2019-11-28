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canlı yayınında inanılmaz olay! Karpuz almadı diye eşini terk etmişti, programa açıklamaları damga vurdu

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı bugünkü canlı yayında şoke eden gelişme yaşandı. 15 yıllık eşi 'i bulmak için programa katılan , eşi hakkında açıklamalarında bulundu. Yaptığı açıklamalar doğrultusunda gündeme oturan Mehmet Tunçbilek'e cevap olarak eşi Makbule Tunçbilek stüdyonun altını üstüne getirdi. Verdiği cevaplarla herkesin ağzını açıkta bırakan kadın "Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım" deyince sosyal medyada olay oldu. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 28.11.2019 08:36 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 08:37
Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Karpuz almadı diye eşini terk etmişti, programa son dakika açıklamaları damga vurdu

'un bugünkü canlı yayınında yine akılalmaz olaylar yaşandı. 15 yıllık karısı ve iki çocuğunun annesi hakkında açıklamalarında bulunan , eşinin bir kilo et karşılığında akrabasına kaçtığını iddia etti. Makbule Tunçbilek ise eşinin bu söylemlerine karşılık öyle cevaplar verdi ki sosyal medyada gündem oldu. Akrabası olduğunu belirttiği Bayram isimli kişi ile kaçtığını söyleyen Mehmet Tunçbilek; "Boşanıp gitseydi bana bu kadar koymazdı" diye belirtirken eşi Makbule Tunçbilek'in çarpıcı açıklamaları canlı yayında herkesi şoke etti.

ESRA EROL PROGRAMINDA ŞOKE EDEN OLAY!

ATV ekranlarına gelen Esra Erol bugünkü canlı yayında şoke eden gelişmeler yaşandı. Bir süredir işlenen Mehmet ve Makbule Tunçbilek olayında yaşanan son dakika gelişmesi izleyiciyi ekrana kilitlerken stüdyodakilerin ağzı açık kaldı. İşte akılalmaz olayın detayları...

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Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Karpuz almadı diye eşini terk etmişti, programa son dakika açıklamaları damga vurdu
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