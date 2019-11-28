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Hediyelik eşya kamuflajıyla kaçak sigara imal ettiler

Polisi, kiraladıkları ve hediyelik eşya dükkanı görünümü verdikleri iş yerlerini kaçak sigara imalathanesine dönüştüren iki kişiyi suçüstü yakaladı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 28.11.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 11:18
Hediyelik eşya kamuflajıyla kaçak sigara imal ettiler

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Maltepe'de tütün kaçakçılarına operasyon düzenledi. İddialara ve polisin tespitlerine göre; kaçakçılar dikkat çekmemek ve polislere yakalanmamak için kiralamış oldukları iş yerlerine "Hediyelik Eşya" dükkanı görünümü verdi ve yasa dışı bir şekilde sigara imalatı yaptı. Söz konusu adreslerin atölye ve imalathanelere dönüştüren ve imal ettikleri sigaraları pazarladıkları tespit edilen 47 yaşındaki Mehmet T. ile 45 yaşındaki Esengül G. yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KAÇAK SİGARA BULUNDU

Baskın düzenlenen söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 902 bin 600 adet boş makaron (Sigara kağıdı), 580 bin adet içi tütün ile doldurularak sigara haline getirilmiş dolu makaron, 256 kilogram ağırlığında 256 paket kaçak sigara tütünü ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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Hediyelik eşya kamuflajıyla kaçak sigara imal ettiler
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