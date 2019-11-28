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bir saat arayla aynı dehşeti yaşadı

Sultangazi’de aynı mahallede bir saat içerisinde iki yangın birden meydana geldi. Yaşanan yangınlarda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, evlerde maddi hasar oluştu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.11.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 14:27
Mahalleli bir saat arayla aynı dehşeti yaşadı

Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bir saat içerisinde iki ayrı yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk yangın 2503. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Bir kısmı kömürlük bir kısmı ev olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangına dışarıdan müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri çelik saclarla kapalı pencereleri balyoz yardımıyla kırdı. İçeriden ve dışarıdan açılan pencereden müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İkinci yangın ise yaklaşık bir saat sonra 2516. Sokak'ta bulunan bir evin çatısında meydana geldi.

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Mahalleli bir saat arayla aynı dehşeti yaşadı
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