Mahalleli bir saat arayla aynı dehşeti yaşadı

Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bir saat içerisinde iki ayrı yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk yangın 2503. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Bir kısmı kömürlük bir kısmı ev olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangına dışarıdan müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri çelik saclarla kapalı pencereleri balyoz yardımıyla kırdı. İçeriden ve dışarıdan açılan pencereden müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İkinci yangın ise yaklaşık bir saat sonra 2516. Sokak'ta bulunan bir evin çatısında meydana geldi.