Mardin’de trafik kazası: 2’si polis 7 yaralı

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Edinilen bilgiye göre, Mardin-Kızıltepe karayolu Organize Sanayi Bölgesi B girişi kavşağında fabrika işçilerini taşıyan Nusret Yalçınkaya idaresindeki 47 S 2192 plakalı minibüs, polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs refüje çıkarak yan yattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ali Damar, Abdurrahman Akgüç, Şükrü Yalçınkaya, Abdullah Yalçınkaya ve sürücü Nusret Yalçınkaya ile 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.