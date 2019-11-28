Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Mardin’de trafik kazası: 2’si polis 7 yaralı

’de trafik kazası: 2’si polis 7 yaralı

’in Artuklu ilçesinde polis aracı ile fabrika işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 2’si polis 7 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.11.2019 21:04
Mardin’de trafik kazası: 2’si polis 7 yaralı
Edinilen bilgiye göre, Mardin-Kızıltepe karayolu Organize Sanayi Bölgesi B girişi kavşağında fabrika işçilerini taşıyan Nusret Yalçınkaya idaresindeki 47 S 2192 plakalı minibüs, polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs refüje çıkarak yan yattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ali Damar, Abdurrahman Akgüç, Şükrü Yalçınkaya, Abdullah Yalçınkaya ve sürücü Nusret Yalçınkaya ile 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin’de trafik kazası: 2’si polis 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN