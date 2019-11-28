Mersin'de facia! Yol kenarında patlayan lastiğin değiştirilmesini bekliyorlardı...

Cuma H. idaresindeki 01 MA 4212 plakalı minibüsün sol arka lastiği, TEM otoyolunda seyir halindeyken patladı. Sürücü Cuma H. lastiği değiştirmek için minibüsü yol kenarına park etti. Bu sırada, araçtan inen ve yol kenarında lastiğin değiştirilmesini bekleyen Suriye uyruklu 4 kişiye aynı yönde ilerleyen tır çarptı. J.I, M.I. ve M.A. kaza yerinde hayatını kaybetti, M.A. ağır yaralandı. Yaralı M.A, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

'LASTİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ BEKLİYORLARDI'

Mersin'de TEM Otoyolunda lastik değiştirmek isteyen 3 kişi, tırın çarpması sonucu öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu, Pozantı Tarsus istikametinde giden sürücüsü tespit edilemeyen 01 MA 4212 plakalı minibüsün lastiği Eskişehir Mahallesi yakınlarında patladı. Aracı emniyet şeridine çeken yabancı uyruklu J.I., M. I., M.A. ve M.A. lastik değiştirmek istedi. Lastik değişimi yapıldığı sırada aynı yönden gelen plakası belirlenemeyen bir tır 4 kişiye çarptı. Çarpmanın ardından J. I., M. I., M.A. olay yerinde hayatını kaybederken M.A. ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.