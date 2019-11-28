Son Dakika Haberi: Meteoroloji o iller için uyardı! Kar yağışı geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, o iller için uyarılarda bulundu. Yayınlanan raporda pek çok ilde sağanak yağışlar beklenirken, bazı illerimizde ise kar yağışı görüleceği belirtildi. Kasım ayının bitmesine sayılı günler kala, yurdun batı kesimlerinde sıcaklık dereceleri hala mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak dün başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde yaşanan sağanak yağışlar vatandaşların gün içerisinde 'Bugün hava nasıl olacak' aratmasını yapmasına neden oldu. Peki, kar yağışı hangi illerde etkisini gösterecek? Bu hafta hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika olarak paylaştığı o raporun detayları…

METEOROLOJİ UYARDI! SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ve kar yağışı uyarılarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…