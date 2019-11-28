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Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı

’ta otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.11.2019 16:24
Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı
Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarında meydana gelen kazada, Mahmud Emin (48), idaresindeki elektrikli bisiklet iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra bulvara giriş yaptı. Bu sırada Burak B. (19) idaresindeki 46 BD 625 plakalı otomobil, elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet kullanıcısı ve yolcu konumundaki Kola Osman (89) yere savruldu.

Yaşlı kadın ve sürücüye ilk müdahaleye yapan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan yaşlı kadının sağlık durumun ağır oluğu öğrenildi.
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Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı
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