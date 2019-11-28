Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 27 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Son üç haftadır devir etmesinin ardından büyük ikraminiyenin 5 milyonu aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Heyecanlı bekleyişin sürdüğü oyunda kazandıran numaralar belli oldu. Haberimizin içeriğinden Sayısal Loto sonuçlarına ulaşabilirsiniz. İşte MPİ 27 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

MPİ İLE SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ! 27 KASIM ÇARŞAMBA

27 Kasım Sayısal Loto sonuçları: 08, 17, 19, 23, 35, 40

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.