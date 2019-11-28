Şehit kadın pilotun adının yaşatılacağı savaş uçaklı kavşak tamamlandı

Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök, 9 Şubat 2001'de, F-5 uçağıyla eğitim uçuşu sırasında, irtifa kaybı nedeniyle uçağın Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde düşmesi sonucu 24 yaşında şehit oldu. 'Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu' unvanına sahip olan ve kabri, memleketi Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için çalışma başlatıldı. 2 yıl önce Burdur Belediye meclisinde alınan kararla yürütülen proje kapsamında TSK envanterinden ayrılan F-4 Fantom tipi savaş uçağı, Eskişehir Ana Jet Üssü'nden yaklaşık 1 ay önce Burdur'a getirildi.

Şehir merkezinde İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'ndeki Teğmen Ayfer Gök'ün adının verildiği kavşağa yerleştirilen F-4 uçağı, montajlama ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından, 7 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak törenle kent sakinlerinin beğenisine sunulacak.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Şehidimizin isminin, pilot olması sebebiyle uçağın bulunduğu kavşakta yaşatılması için meclisten karar almıştık. F-4 Fantom tipi savaş uçağının sergileneceği alanda peyzaj düzenlemesi ve çalışmalarımızı tamamladık. 7 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te açılışını yapmayı planlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Burdur'umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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