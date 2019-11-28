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Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

Dehşete düşüren görüntülerde erkek şahıs bir kadını çocuğunun yanında teke tokat darp etti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.11.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 11:30
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

Gaziantep'te bir erkeğin, eşi olduğu tahmin edilen kadını çocuğunun yanında sokak ortasında tekme tokat darp ettiği anlar kameraya yansıdı.
Gaziantep'te kaldırımda oturan bir kadın, 5-6 yaşlarındaki kız çocuğunun gözü önünde kocası olduğu tahmin edilen bir erkek tarafından tekme tokat darp edildi.

TEPKİSİZ BİR ŞEKİLDE GEÇİP GİTTİLER

Küçük kız ağlayarak annesinin darp edilmesini izlerken, yoldan geçen ve olayı gören biri kadın iki kişinin ise olaya tepkisiz kalması vicdanları sızlattı. Bir süre sonra ayağa kalkan kadın yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken küçük kızı da ağlayarak annesinin peşinden gitti.
Olay anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kullandığı gargara nedeniyle el konulan ehliyeti, iade edildi

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Sokak ortasında kadına şiddet kamerada
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