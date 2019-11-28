Son dakika: 215 bin liraya sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı!

Son dakika... Fatih Karaca 15 ay önce 215 bin lira para vererek sıfır araba aldı. Zeytinburnu'ndaki lüks bir araba bayisinden aldığı arabayı 4-5 gün sonra alım satım işlemleri yapan arkadaşının gördüğünü belirten Karaca, " Bu araba vurulmuş dedi. Arka Sol kapının boyası değişmiş dedi. Arabanın kapısını lazere tutuyor boyandığı belli oluyor. Biz de hemen ekspertiz yaptırdık boyalı çıktı.

Satıcı firmaya durumu bildirdik kabul etmedi. Kendileri de tespit yaptırdı onların tespitçisi de aynı şekilde boyandığını söyledi. Bize gelin zımpara yapalım düzeltip verelim diye bir yaklaşımla geldiler. Biz sıfır araba aldık böyle birşeyi kabul etmiyoruz. Bize arabamızın muadilinde bir araba verin diyoruz. Kabul etmediler. Mahkemeye başvurduk. O zaman 215 bin liraydı şuanda 300 bin civarında sıfırı" dedi.

MAHKEME "ARABAYI DEĞİŞTİR" DEDİ

Bir yıl süren mahkeme sonucunda, firmanın ayıplı mal sattığına hükmedildi. Mahkeme arabanın muadili bir sıfır arabayla değiştirilmesine karar verdi. Fatih Karaca, para istemediğini arabanın değiştirilmesini istediğini söyledi.