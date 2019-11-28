Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: 215 bin liraya sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı!

Son dakika: 215 bin liraya sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı!

Son dakika haberine göre, İstanbul 'nda ticaretle uğraşan Fatih Karaca'nın 215 bin lira vererek aldığı sıfır araba boyalı çıktı. Ekspertiz raporlarıyla boyandığını ispat eden Karaca, satıcı firma yeni araba vermeye yanaşmayınca mahkemeye gitti. Mahkeme Karaca'ya ayıplı mal satıldığına hükmederek, arabanın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

ZEYNEL YAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 28.11.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 15:41
Son dakika: 215 bin liraya sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı!

Son dakika... Fatih Karaca 15 ay önce 215 bin lira para vererek sıfır araba aldı. Zeytinburnu'ndaki lüks bir araba bayisinden aldığı arabayı 4-5 gün sonra alım satım işlemleri yapan arkadaşının gördüğünü belirten Karaca, " Bu araba vurulmuş dedi. Arka Sol kapının boyası değişmiş dedi. Arabanın kapısını lazere tutuyor boyandığı belli oluyor. Biz de hemen ekspertiz yaptırdık boyalı çıktı.

Satıcı firmaya durumu bildirdik kabul etmedi. Kendileri de tespit yaptırdı onların tespitçisi de aynı şekilde boyandığını söyledi. Bize gelin zımpara yapalım düzeltip verelim diye bir yaklaşımla geldiler. Biz sıfır araba aldık böyle birşeyi kabul etmiyoruz. Bize arabamızın muadilinde bir araba verin diyoruz. Kabul etmediler. Mahkemeye başvurduk. O zaman 215 bin liraydı şuanda 300 bin civarında sıfırı" dedi.

MAHKEME "ARABAYI DEĞİŞTİR" DEDİ

Bir yıl süren mahkeme sonucunda, firmanın ayıplı mal sattığına hükmedildi. Mahkeme arabanın muadili bir sıfır arabayla değiştirilmesine karar verdi. Fatih Karaca, para istemediğini arabanın değiştirilmesini istediğini söyledi.

Şüpheliden şok eden ifade: İnstagrama atıp ünlü olmak istiyorum

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 215 bin liraya sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN