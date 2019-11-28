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: çöktü mü neden açılmıyor? Facebook !

Dünyada ve ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan çöktü mü sorusu araştırılıyor. İnstagram'da yaşanan erişim probleminden sonra Facebook'ta yaşanan gibi problemlerle karşı karşıya kalan kullanıcılar arama motorlarında "?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detayları!

Giriş Tarihi: 28.11.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 19:28
SON DAKİKA: Facebook çöktü mü neden açılmıyor? Facebook erişim sorunu!

Akşam saatlerinden itibaren Facebook'ta erişim sorunu yaşandığı konuşulmaya başlandı. İnstagram'da yaşanan erişim sıkıntısının ardından dünyada ve ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan Facebook erişim sıkıntısı ile karşı karşıya kalan kulanıcılar konu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Peki; Facebook çöktü mü neden açılmıyor? İşte son dakika detayları!

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook'ta birçok kullanıcı erişim problemleriyle karşılaştı. Uygulamada bazı kullanıcılarda yavaşlama yaşandığı belirtilirken, bazı kullanıcılarda da hiçbir sorun bulunmuyor. Konuya dair Facebook'tan resmi bir açıklama yapılmadı.

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SON DAKİKA: Facebook çöktü mü neden açılmıyor? Facebook erişim sorunu!
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