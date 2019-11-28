SON DAKİKA: Facebook çöktü mü neden açılmıyor? Facebook erişim sorunu!

Akşam saatlerinden itibaren Facebook'ta erişim sorunu yaşandığı konuşulmaya başlandı. İnstagram'da yaşanan erişim sıkıntısının ardından dünyada ve ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan Facebook erişim sıkıntısı ile karşı karşıya kalan kulanıcılar konu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Peki; Facebook çöktü mü neden açılmıyor? İşte son dakika detayları!

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook'ta birçok kullanıcı erişim problemleriyle karşılaştı. Uygulamada bazı kullanıcılarda yavaşlama yaşandığı belirtilirken, bazı kullanıcılarda da hiçbir sorun bulunmuyor. Konuya dair Facebook'tan resmi bir açıklama yapılmadı.