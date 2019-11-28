SON DAKİKA! İnstagram çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? Instagram akış yenileme sorunu

Instagram neden çöktü? Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan ve milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'a erişim problemi yaşanıyor. Akşam saatlerinden itibaren yaşanan bu sorun pek çok kullanıcı tarafından Twitter'da ve arama motoru üzerinden araştırılıyor. Peki, İnstagram çöktü mü, Instagram'a neden giriş yapılamıyor? Konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmasa da uygulamaya giren kullanıcılar akış yenilenemedi uyarısı ile karşı karşıya kalıyor. İşte Instagram akış yenileme sorunu ile ilgili detaylar…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILMIYOR?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan Instagram'da akış yenileme sorunu yaşanıyor. Peki, Instagram'a neden girilmiyor?