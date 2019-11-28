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! İnstagram çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? akış yenileme sorunu

Dünyanın en popüler uygulamalarından bir tanesi olan ’da akşam saatlerinden itibaren akış yenileme problemleri yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcının yaşadığı bu problem saati ile 17.30’dan beri yaşanıyor. Kullanıcılar arama motoru üzerinden ‘İnstagram çöktü mü ve İnstagram’a neden giriş yapılamıyor’ sorularının yanıtlarını arıyorlar. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, uygulamaya mobilden giren kullanıcılar akış yenilenemedi sorunu ile karşı karşıya kalıyorlar. Peki, Instagram neden açılmıyor, çöktü mü? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 28.11.2019 18:51
SON DAKİKA! İnstagram çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? Instagram akış yenileme sorunu

Instagram neden çöktü? Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan ve milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'a erişim problemi yaşanıyor. Akşam saatlerinden itibaren yaşanan bu sorun pek çok kullanıcı tarafından Twitter'da ve arama motoru üzerinden araştırılıyor. Peki, İnstagram çöktü mü, Instagram'a neden giriş yapılamıyor? Konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmasa da uygulamaya giren kullanıcılar akış yenilenemedi uyarısı ile karşı karşıya kalıyor. İşte Instagram akış yenileme sorunu ile ilgili detaylar…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILMIYOR?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan Instagram'da akış yenileme sorunu yaşanıyor. Peki, Instagram'a neden girilmiyor?

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SON DAKİKA! İnstagram çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? Instagram akış yenileme sorunu
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