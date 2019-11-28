Soyguncu çalıştığı adliyede yakalandı

İstanbul Maltepe'de tırmandıkları evlere camlardan girerek soygun yapan üç kişilik bir soygun çetesi operasyonla çökertildi. Maltepe'de yer alan dört adrese girdikleri belirlenen çete üyelerinden Murat C. (22), çalıştığı Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda gözaltına alındı. 18 yaşından küçük olan diğer çete üyesi E.Ç. ise Ferdi A. (22) isimli bir arkadaşının evinde yakalandı. E.Ç. isimli şüpheliden bir ruhsatsız silah ve dört mermi ele geçirildi. Ferdi A. da gözaltına alındı. Firari olan bir çete üyesinin ise polisler tarafından arandığı ifade edildi.

İKİ ŞÜPHELİNİN 84 SUÇ KAYDI VAR

16 yaşındaki E.Ç. adlı şüphelinin hırsızlık ve oto hırsızlığı suçları başta olmak üzere 64 suç kaydının bulunduğu, geçmişte hüküm giydiği suçlardan ötürü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda kamu yararına çalışma cezası almış olan ve çalışan Murat C.'nin ise 20 suç kaydının bulunduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. ve Murat C. tutuklandı. E.Ç. adresinde yakalandığı için polisler tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Ferdi A. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin tırmanarak evlere girme anları güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.