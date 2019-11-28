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çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 28 Kasım 2019 MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü çekilişi gerçekleştirilen ’da heyecan dorukta. Haftalardır devreden ve büyük ikramiyenin 13 milyon TL’yi aştığı Süper Loto ile ilgili sabah saatlerinden itibaren araştırmalar başladı. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ tarafından Perşembe günleri 21.15’de gerçekleştirilen çekiliş, ’da noter huzurunda yapılıyor. Büyük ikramiyenin 5 haftadır devretmesinden dolayı bayiler dolup taştı. Haberimizin içerisinden 28 Kasım 2019 MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

Giriş Tarihi: 28.11.2019 09:51
Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 28 Kasım 2019 MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da 5 haftadır kazanan olmuyor. 13 milyon TL'yi geçen ikramiye şans oyunu severleri heyecanlandırırken, pek çok kişi arama motoru üzerinden 'Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek' sorusunun yanıtını araştırıyor. Onbinlerce kişi bu akşam yapılacak çekilişi merakla bekliyorlar. Haberimizin içerisinden bu haftaki çekiliş sonuçlarına ulaşabilir, sonuçlar açıklandıktan sonra bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15'de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra sorgulama ekranından haberimizin içerisinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

SÜPER LOTO'DA HİÇ BİLEN OLMADIĞI ZAMAN NE OLUR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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