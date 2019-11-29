13 numaralı dehşet evi

Ordu'da, Mehmet Ali Çayıroğlu (44) 1 yıl önce gasptan tutuklanmış ve 12 kişiyi öldürdüğü iddia edilmişti. Çayıroğlu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde kiraladığı evini ve kurbanlarından gasp ettiği hayvanları sakladığı iddia edilen ahırı SABAH buldu. Evin kapı numarasının ise uğursuz sayılan 13 olması ise ilginç bir tesadüf oluşturdu. Seri katil olduğu iddia edilen Çayıroğlu'nun komşuları yaşadıkları korkuyu anlattı. Emine Işık (60), "Evi cezaevinde tanıştığı Mehmet Görmüş'ten kiraladığını ve besicilik yapacağını söylemiş. Evin sahibi cezaevinde olduğu için bir şeyden haberi olmadı. Evin hemen yan tarafında da iş makineleriyle alanı açtırmıştı. Bazen başka yerlere gider, bir hafta sonra dönerdi. Farklı yerlerde cinayetler işlediğini öğrenince çok korktuk. Geceleri evlerimizden çıkamaz olduk" dedi.

Turan Aydın(55) ise "Mehmet Ali Çayıroğlu bizimle pek iletişim kurmazdı. Bazen evin önünde askeri kıyafetle görürdük. Evinin dört bir yanına kamera sistemi kurması ise çok manidar. Buralarda hırsızlık veya başka bir olay yaşanmadığı için, kamera evine kamera sistemi kurmasına anlam verememiştik. Hayvanları için çoban aradığını duyduk fakat onu kimse tanımadığını için çalışmak istemedi. Mahallemizde bir seri katilin yaşadığını öğrenince tedirgin olduk. Tutuklanması halkı biraz rahatlattı" dedi. Ordu'nun Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınarak şarküteri dükkanı açan ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu gasp iddiasıyla tutuklanmıştı. Çayıroğlu hakkında hem gasp hem de 12 kişiyi yangın çıkararak ve zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla soruşturma yürütülüyor.

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