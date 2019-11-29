Haberler Yaşam Haberleri Abant yolunda hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Abant yolunda hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Abant Tabiat Parkı yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

AA Yaşam Giriş Tarihi: 29.11.2019 19:03