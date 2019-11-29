Aracının plakası kopyalanan sürücü yetkililerden yardım istedi

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Özkan Turgut isimli şahıs, kendi aracının plakası'nın sahtesini basıp olaya karışan kişiler yüzünden 4 aydır başına gelmeyen kalmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi. 4 ay önce sahte plakayı taşıyanlar Kütahya'da yakalanmasına rağmen Aydın'a her gelişinde aracına polis tarafından operasyon düzenlendiğini belirten Özkan Turgut, "Plakayı değiştirmek için ekonomim müsait değil. Suçu başkası işliyor. Sıkıntısını biz çekiyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Kırsal Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Özkan Turgut'a ait otomobilin plakası olan 09 PL 669 plaka numarasını sahte olarak basan bir grup Kütahya'da polis ekiplerince yakalandı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken sahte plaka taşıyan araç da bağlandı. Hiçbir şeyden haberi olmadığını geçtiğimiz ay köyden şehre indiğinde yaşadığı polis baskını ile aracının plakasının ikiz plaka olduğunu öğrendiğini belirten Özkan Turgut, "Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Polis ekipleri aracı durdurup inceledikten sonra olayı öğrendim. Birkaç gün sonra tekrar şehre indim. Aynı olay tekrar başıma geldi. Çevremdekilerden utanmaya başladım. Polis ekipleri sıkıntı yaşamam için tutanağın bir nüshasının fotokopisini bana verdiler ama ne zaman şehre inip aracım mobeselerdeki plaka tanıma sistemine takılsa bütün polisler peşime düşüyor. Bu sorundan kurtulmam için aracımın plakasını değiştirmem gerekiyormuş. Ancak benim yeniden masraf edecek durumum yok. Başkası suç işliyor ceremesini biz çekiyoruz" diyerek yaşadığı sorundan masraf etmeden kurtulmak için yetkililerden yardım istedi.

'Param olmadığı için plakadan kurtulamadım, çevremdekilerin bakışlarından utanıyorum'

Kendisinin kanunlara saygılı olduğunu, polisler görevini yaparken görenlerin kendisine suçlu ve kötü bir şey yapmış gibi bakmasından utandığını belirten Özkan Turgut, "Bu dertten kurtulmamın yolu aracın plakasını değiştirmek imiş. Tabu bu sadece aracın plaka değişikliği ile kalmıyor. Ruhsatı işlemleri derken baya masraf tutuyor. Köyde yaşamama rağmen zor geçiniyorum. Masraf edecek gücüm yok. Ancak şehre her gelişimde sistem ikiz plaka olarak okuyup alarm verdiği için polislerin operasyonu sırasında görenlerden utanıp mahcup oluyorum" dedi.

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