Arkadaşlarına mesaj atıp canına kıydı

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Antalya'da eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Doğan (30), aracında ölü bulundu. Döşemealtı piknik alanına otomobili ile giden Eren Doğan, arkadaşlarına konum atarak aracında siyanür ile intihar edeceği mesajını geçti. Arkadaşları durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mesire alanında Eren Doğan'ı aracının içinde hareketsiz olarak buldu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler bölgeye vatandaş girişini yasakladı. AFAD ve uzman ekiplerin incelemesinin ardından Doğan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eren Doğan'ın öldüğünü öğrenen yakınları ve partili arkadaşları göz yaşlarına boğuldu. Doğan'ın annesi ile birlikte yaşadığı ve tespih dükkanı olduğu öğrenildi.