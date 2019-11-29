Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ile ilgili on binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi devam ederken, son dakika gelişmeleri ise yakından takip ediliyor. Sözlü mülakat aşamasının tamamlanmasının ardından gözler Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çevrilmişti. Değerlendirme sürecinin sonuna doğru gelinirken, pek çok vatandaş gün içerisinde 'Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak' aratmalarını yapıyorlar. Binlerce vatandaşın heyecan içinde beklediği sonuçların açıklanmasına artık kısa bir süre kaldı. Yazılı sınavı geçen binlerce birey, sözlü mülakata katılmış ve sonuçların açıklanması için geri sayıma başlamışlardı. Peki, 'Bekçilik sözlü mülakat süreci son durum nedir?' Sabah.com.tr olarak binlerce adayın merakla araştırdığı bekçilik sözlü mülakat sonuçları ile ilgili detayları hazırladık…

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2019

Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranını haberimiz içerisinde bulabilir, sonuçlar açıklandıktan hemen sonra görebilirsiniz…