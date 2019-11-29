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konusu ne olacak? Cuma hutbesi belirlendi!

konusu tarihinde yani bugün vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan bugünde binlerce mümin camilere gidip kendilerine farz kılınan ibadetlerini gerçekleştirecek. Her Perşembe günü tarafından belirlenen ve yayınlanan bugün; Yüce dinimiz İslam'ın özü samimiyettir. Söz ve davranışlarımızın Allah katında değer kazanması, samimiyetimize bağlıdır. Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadisleri ile verilen bu konu, bugün tüm camilerde cemaate okunacak. İşte 29 Kasım Cuma hutbesi!

Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:31
Cuma hutbesi konusu ne olacak? 29 Kasım Diyanet Cuma hutbesi belirlendi!

, Her hafta İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen konu ile ilgili hadisler namazdan önce cemaate okunur. Bu sayede cemaate önemli konularda bilgi ve fikir sahibi olması sağlanmış olur. Bu haftanın konusunu merak eden vatandaşlar " nedir?" sorusunu araştırmaya başladı. Konular Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadisleri arasından seçilerek Perşembe gününden belirleniyor. Peki, Diyanet İşleri 29 Kasım Cuma hutbesi konusu ne olacak?

CUMA HUTBESİ KONUSU: "DİNİN ÖZÜ SAMİMİYETTİR"

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: "Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse samimi bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a kulluk et."1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Allah, ancak samimiyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder."

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Cuma hutbesi konusu ne olacak? 29 Kasım Diyanet Cuma hutbesi belirlendi!
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