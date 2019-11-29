Cuma hutbesi konusu ne olacak? 29 Kasım Diyanet Cuma hutbesi belirlendi!

Cuma hutbesi, Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen konu ile ilgili hadisler namazdan önce cemaate okunur. Bu sayede cemaate önemli konularda bilgi ve fikir sahibi olması sağlanmış olur. Bu haftanın konusunu merak eden vatandaşlar "29 Kasım Cuma hutbesi konusu nedir?" sorusunu araştırmaya başladı. Konular Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadisleri arasından seçilerek Perşembe gününden belirleniyor. Peki, Diyanet İşleri 29 Kasım Cuma hutbesi konusu ne olacak?

CUMA HUTBESİ KONUSU: "DİNİN ÖZÜ SAMİMİYETTİR"

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: "Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse samimi bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a kulluk et."1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Allah, ancak samimiyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder."

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