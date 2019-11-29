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hutbesi yayınlandı! 29 Kasım İşleri Cuma hutbesi konusu ne olacak?

Haftanın Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip son gününde vatandaşlar namaz ibadetleri için camileri doldurmaya hazırlanıyor. Öte yandan İşleri Başkanlığı tarafından haftalık olarak kaleme alınan Hutbesi ile konusu da müminler tarafından merak ediliyor. Bu haftanın hutbesinin konusunu öğrenmek ve okumak isteyenler arama motorlarında Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 29 Kasım Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 29.11.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 09:32
Cuma hutbesi yayınlandı! 29 Kasım Diyanet İşleri Cuma hutbesi konusu ne olacak?

Her hafta İşleri Başkanlığı tarafından kaleme alınarak Müslümanlara kıymetli bilgi ve öğütler veren Hutbesi yayınlandı. Müslümanlar için önemli kabul edilen bu günde Müslümanlar namaz ibadeti için camileri doldurmaya hazırlanıyor. Öte yandan 29 Kasım Cuma Hutbesinin konusunu merak eden ve okumak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak 29 Kasım Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Peki, 29 Kasım Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? İşte detaylar…

29 KASIM CUMA HUTBESİ: DİYANET İŞLERİ CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 29 Kasım Cuma hutbesi konusu ve diğer tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

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Cuma hutbesi yayınlandı! 29 Kasım Diyanet İşleri Cuma hutbesi konusu ne olacak?
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