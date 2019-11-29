Doğu’da kar, Batı’da bahar

BUGÜN NELER OLDU

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde önceki gün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Erzurum'da önceki akşam başlayan yağış gece boyu ve dün de devam etti. Kar, Kars'ta da hayatı olumsuz etkiledi. Çocuklar ise kartopu oynayarak eğlendi. Siirt Pervari'de aniden bastıran kar bazı köy yollarını kapattı. Şırnak Beytüşşebap'ın yaylalarındaki göçerler, ani bastıran kar ve eksi 17 dereceye düşen sıcaklık nedeniyle ilçeye döndü.Batı'da ise pastırma yazı sürüyor. Bodrum'da 3 gün süren fırtına ve şiddetli yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle sıcaklık 25 dereceye kadar çıktı. Kafeteryaları dolduran az sayıda turist güneşin tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar denize girdi. Datça'da da Hastanealtı Plajı'na gelenler, kasımda denize girmenin keyfini yaşadı.