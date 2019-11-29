Efsane müzikal 5 gün İstanbul’da

BUGÜN NELER OLDU

Efsane müzikal FAME, 22 kişilik oyuncu, 11 kişilik teknik ekip, 4 kişilik müzisyen kadrosu ile ilk kez İstanbul'da sahnelenecek. Popüler kültür tarihinin efsaneleri arasında yer alan Fame Müzikali, 75. yılını kutlayan Yapı Kredi ana sponsorluğunda, 30. yıl turnesi kapsamında geleceği İstanbul'da 10-15 Aralık tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak. Michael Gore imzalı şarkısı Fame'le hafızalara kazınan Müzikal 1980'de sinemada New York Performans Sanatları Okulu öğrencilerinin hikâyesini anlatan filmle adından bahsettirmiş, daha sonra TRT'de dizi olarak yayınlanmıştı.