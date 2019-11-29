Engelli genci işkenceyle öldürenlere yeniden aynı ceza verildi

2016 yılının Şubat ayında meydana gelen olayda, otobüs firmasının servis şoförü Gökhan Çakır, arkadaşları Ömer Şancı ve Ömür Baltacıoğlu ile birlikte kendisine küfür ettiğini iddia ettiği zihinsel engelli Erhan Gümüş'ü aracın bagajına koyup ormanlık alana götürdü. 3 kişi, vücudunun çeşitli yerlerini çakmakla yaktıkları Erhan Gümüş'ü boğazını keserek öldürdü. 17 gün sonra yeniden olay yerine giden 3 kişi, Gümüş'e ait cesedi gömdü. Çakır, Baltacıoğlu ve Şancı polisin araştırması sonucu yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



