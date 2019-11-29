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genci işkenceyle öldürenlere yeniden aynı ceza verildi

Bolu'da, zihinsel Erhan Gümüş'ü (30) işkence edip, boğazını keserek öldüren ve Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklar Gökhan Çakır (36), Ömür Baltacıoğlu (50) ve Ömer Şancı (34), yine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile 6'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.11.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 17:24
Engelli genci işkenceyle öldürenlere yeniden aynı ceza verildi

2016 yılının Şubat ayında meydana gelen olayda, otobüs firmasının servis şoförü Gökhan Çakır, arkadaşları Ömer Şancı ve Ömür Baltacıoğlu ile birlikte kendisine küfür ettiğini iddia ettiği zihinsel Erhan Gümüş'ü aracın bagajına koyup ormanlık alana götürdü. 3 kişi, vücudunun çeşitli yerlerini çakmakla yaktıkları Erhan Gümüş'ü boğazını keserek öldürdü. 17 gün sonra yeniden olay yerine giden 3 kişi, Gümüş'e ait cesedi gömdü. Çakır, Baltacıoğlu ve Şancı polisin araştırması sonucu yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Engelli genci işkenceyle öldürenlere yeniden aynı ceza verildi
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