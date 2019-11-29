‘Hakim bey kızınızı yaksalar ne yapardınız?’

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'i (19) yüzüne kezzap dökerek yakan eski erkek arkadaşı Ozan Ç. için savcılıkça 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istenmesi tepki çekti. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olduğu ileri sürülen Ozan Ç. önceki gün hakim karşısına çıktı. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcı mütalaasını "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle verdi. Bu durumda sanığın 3 yıl hapis verilmesi durumunda bile serbest kalacağına dikkat çeken genç kızın avukatı Mehtap Sert istenen cezaya isyan etti. Sert, "Olay basit bir yaralama gibi görüldü. Kezzap Berfin'in yüzünü, vücudunun yarısını yakmış. Bıçaklama yaralama ile eş değerde tutulmuş. Zanlının kasten adam öldürmeye teşebbüsle yargılanması için 1.5 litre kezzabı ağzına dökmesi gerekiyormuş" dedi. Ankara'dan emsal bir kararı örnek veren Sert, "Hukuk Ankara'da farklı, Hatay'da farklı işlememeli. Ankara'daki davada karısının gözüne kezzap atan koca 25 yıl ceza aldı. Karar emsal olarak değerlendirilebilirdi" şeklinde konuştu. Berfin Özek ise "Bir sonraki mahkemede hakime söyleyeceğim, 'benim yerimde sizin kızınız olsaydı' diyeceğim. Benim bir gözüm görmüyor. Yüzüm bu halde ne kadar iyileşeceğim bilmiyorum. Müebbet alsa bile gerçekten benim içim soğumaz" dedi.