‘Işık yanmadığını görünce girdik’

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Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomoes'un evine hırsızlık için girdikten sonra polisin takibi sonucu dün başka bir villaya girmeye çalışırken yakalanan 4 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine kim olduğunu bilmeden girdiklerini söyleyen şüphelilerin "Siteye duvardan atlayarak girdiğimizde o evde ışık yanmadığını görünce ona yöneldik. Ancak içeri girdikten bir süre sonra alt kattaki hizmetçi bizi fark edince kaçtık" dedikleri öğrenildi. Öte yandan polisle girdikleri çatışma sonrası gözaltına alınan ve her birinin çok sayıda sabıkası çıkan zanlıların yakalanma anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.