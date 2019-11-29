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'da gökkuşağı!

'da gün boyu etkili olan lodos ve sağanak yağışın ardından öğleden sonra güneş açtı. İstanbul semalarında gökkuşağı belirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.11.2019 17:04 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 17:08
İstanbul'da gökkuşağı!

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilerken, Sarayburnu sahilinde dev dalgalar oluştu. Etkili olan yağmur sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktırdı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Lodosla birlikte belirli aralıklarla sağanak yağış görülüyor. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Sarayburnu sahilinde dev dalgalar

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren lodos Sarayburnu sahilinde de etkili oldu. Lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. O anları görüntülemek isteyen turistlerin ise birbirleriyle yarıştığı görüldü. Aralıklarla etkili olan yağmur sonrası ise Karaköy üzerinde oluşan gökkuşağının manzarası kendine hayran bıraktı. Kısa aralıklarla görünen gökkuşağı daha sonra tamamen kayboldu.

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İstanbul'da gökkuşağı!
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