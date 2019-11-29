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’da narkotik operasyonunda yakalanan 47 kişi tutuklandı

’da Fatih başta olmak üzere 7 farklı ilçede düzenlenen operasyonunda yakalanan 47 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.11.2019 23:51
İstanbul’da narkotik operasyonunda yakalanan 47 kişi tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Kasım günü Fatih ilçesi başta olmak üzere 7 farklı ilçede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirmişti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenlemiş ve çok sayıda uyuşturucu madde ile anahtar görünümlü suikast silahı ele geçirilmişti. Ekipler operasyonda 47 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 47 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İstanbul’da narkotik operasyonunda yakalanan 47 kişi tutuklandı
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