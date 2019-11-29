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Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı

'nın İnegöl ilçesinde, yürürken, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadının güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüleri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.11.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 09:25
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı

Cadde üzerinde yürüyen kadın, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını görünce, o tarafa doğru yöneldi. Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadını gören gençler, şaşırdı. Öptükten sonra yoluna devam eden kadının bayrak sevgisi, kamera kayıtlarını izleyenleri duygulandırdı.


TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU
Olayı gören kafenin sahibi Fırat Yurdakul, "Görüntüleri izleyince tüylerim diken diken oldu. Kayıtlarını aldım. Ülkemizin böyle güzel görüntülere ihtiyacı var. Teyzenin bayrağı öpüp alnına koyması beni çok duygulandırdı" dedi.

Olaya şahit olan kafe müşterisi Enes Ekici (17) ise "Kafenin önünde duruyorduk. O sırada bir teyze geldi ve bayrağı öpüp alnına koydu. Bu olayı görünce çok duygulandım ve çok hoşumuza gitti" dedi.

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Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı
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