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‘Kalp’ten teşekkür

’da, birçok hastaya can olan gencin kalbi ’e nakledildi. Tuncer “İsimsiz kahramana kalpten teşekkürler” dedi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 29.11.2019
‘Kalp’ten teşekkür
Antalya'da, vasiyetiyle tüm organları ve uzuvları bağışlanan 21 yaşındaki ismi açıklanmayan genç, kollarıyla 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek'e hayat verirken, kalbiyle de Mehmet Ali Tuncer'i (40) yeniden hayata bağladı. Son dönem kalp yetmezliği nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yatarken, bağış haberini alan Tuncer, dokuları da uyumlu çıkınca, 5 dakikada ameliyathaneye indirildi. Nakil olarak sağlığına kavuşan Tuncer, "Genç bir kalbim oldu ve 19 yaş birden gençleştim. İsimsiz kahramana kalpten teşekkürler. Eşim, 3 çocuğum ve tüm yakınlarımla da bağışçı aileye başsağlığı diliyoruz" dedi.

ÜÇ NAKİL BİRDEN
Tuncer'in durumunun iyi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ömer Bayezid ise "14 Ekim'de Necip Fazıl Çetin'e, 25 Ekim'de Ziya Doğan'a son olarak ta 26 Kasım'da Mehmet Ali Tuncer'e kalp nakli yaptık. Organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmalıyız. Bunun maddi olarak değeri biçilemez" ifadelerini kullandı.
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‘Kalp’ten teşekkür
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