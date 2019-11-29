‘Kalp’ten teşekkür

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Antalya'da, vasiyetiyle tüm organları ve uzuvları bağışlanan 21 yaşındaki ismi açıklanmayan genç, kollarıyla 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek'e hayat verirken, kalbiyle de Mehmet Ali Tuncer'i (40) yeniden hayata bağladı. Son dönem kalp yetmezliği nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yatarken, bağış haberini alan Tuncer, dokuları da uyumlu çıkınca, 5 dakikada ameliyathaneye indirildi. Nakil olarak sağlığına kavuşan Tuncer, "Genç bir kalbim oldu ve 19 yaş birden gençleştim. İsimsiz kahramana kalpten teşekkürler. Eşim, 3 çocuğum ve tüm yakınlarımla da bağışçı aileye başsağlığı diliyoruz" dedi.Tuncer'in durumunun iyi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ömer Bayezid ise "14 Ekim'de Necip Fazıl Çetin'e, 25 Ekim'de Ziya Doğan'a son olarak ta 26 Kasım'da Mehmet Ali Tuncer'e kalp nakli yaptık. Organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmalıyız. Bunun maddi olarak değeri biçilemez" ifadelerini kullandı.