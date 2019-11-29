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'den İstanbul için son dakika ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek?

Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından, İstanbul genelinde sağanak yağış ve fırtına etkisini hissettiriyor. Öyle ki, lodosla beraber denizde de zaman zaman dev dalgalar oluşuyor. Hâl böyle olunca da 'Hava nasıl olacak ve yağışlar ne kadar sürecek?' sorularının yanıtı oldukça merak ediliyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin tahmin raporunu son dakika olarak açıklayan MGM; Batı bölgelerinde, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak yağış uyarısı yaparken, Doğu illerini ise kar yağışı konusunda uyardı. Peki, İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek? Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir; hafta sonu ve önümüzdeki beş gün için il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.11.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 11:41
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek?

İstanbul'da sağanak, Doğu illerinde ise kar yağışı... Genel Müdürlüğü ile AKOM tarafından dün yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından, şehir genelinde şiddetli yağmur etkisini gösterirken lodos sonucunda da denizde dev dalgalar oluşuyor. Lodos neticesinde çatı uçması, soba zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara dikkat çekilirken; vatandaşların da tedbirli olması istendi. Meteoroloji, hafta sonu başta olmak üzere beş günlük hava durumu tahmin raporunu son dakika olarak açıklarken, Batı bölgelerinde aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak yağış, Doğu illerinde ise kar yağışının görüleceğinin altını çizdi. Tam bu noktada da, 'Yağmur ne kadar sürecek?' sorusunun cevabı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

Metroroloji'nin uyarıda bulunduğu kuvvetli yağış İstanbul Taksim'de vatandaşlara zor anlar yaşattı!

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika ile kar ve sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi edinebilir, hafta sonu ve önümüzdeki beş güne ilişkin illerin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek?
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