Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak, kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Bir yanda sağanak, bir yanda kar! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kasım ayı sonlarına gelinirken, sıcaklıklardaki düşüş de sürüyor. Özellikle, dün İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli fırtına ve yağmur, vatandaşlara bir hâyli zor anlar yaşattı. Durum böyle olunca da, hafta sonu çeşitli plan yapan milyonlar, olası bir sürprizle karşılaşmamak için 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. Meteoroloji de bugün için beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken; Batı bölgelerinde aralarında İstanbul'un da bulunduğu iller için sağanak yağmur; Doğu illerini ise kar yağışı konusunda uyardı. MGM ayrıca, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 30 KASIM

Haberimizin detaylarından, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.