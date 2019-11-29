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’den ve kar yağışı uyarısı geldi! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat

Genel Müdürlüğü yurt geneline ilişkin raporunu yayınladı. Hafta sonu için çok şiddetli uyarılarda bulunan MGM, yurdun hem doğu hem batı kesiminde sağanak ve kar yağışlarının görüleceğini açıkladı. Kasım ayının bitmesine sayılı günler kala sıcaklıklar yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Özellikle Marmara bölgesinde sabah saatlerinden itibaren yaşanan sağanak yağışların ardından, yağışlar durdu ve sıcaklıklar yükseldi. Bu noktada hafta sonu için plan yapan vatandaşlar önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu raporlarını merak ediyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklaması ile önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Raporda özellikle hafta sonuna dikkat çeken MGM, pek çok il için sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 16:28
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat

Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonu için raporu yayınlandı. Kasım ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde sıcaklıklar da etkili derecede düşüşler yaşanmazken, sabah saatlerinde Marmara bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağışlar vatandaşların hava durumu araştırmaları yapmasına neden oldu. Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışları etkisini gösterirken, MGM'den hafta sonu için çok şiddetli uyarılar geldi. Peki, kar ne zaman yağacak? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ederken, MGM'den sağanak ve kar yağışı ile ilgili uyarıları da geldi. Sabah.com.tr olarak yurt geneline ilişkin hava durumu raporunu sizler için hazırladık…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ve kar yağışı uyarılarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat
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