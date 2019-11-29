Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonu için hava durumu raporu yayınlandı. Kasım ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde sıcaklıklar da etkili derecede düşüşler yaşanmazken, sabah saatlerinde Marmara bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağışlar vatandaşların hava durumu araştırmaları yapmasına neden oldu. Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışları etkisini gösterirken, MGM'den hafta sonu için çok şiddetli uyarılar geldi. Peki, kar ne zaman yağacak? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ederken, MGM'den sağanak ve kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları da geldi. Sabah.com.tr olarak yurt geneline ilişkin hava durumu raporunu sizler için hazırladık…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ve kar yağışı uyarılarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…