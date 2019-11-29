Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 29 Kasım Milli Piyango sonuçları, hızlı bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste BURADA…

Milli Piyango İdaresi tarafında her ayın 9, 19 ve 29. Günlerinde düzenlenen çekilişle birlikte büyük ikramiyeyi kazandıracak şanslı numaraları belirliyor. Geçtiğimiz çekilişte 3 milyon liralık büyük ödülü İstanbul ve İzmir'de bulunan bayilerden dağıtan idare bugün çekilen sonuçları da duyurdu. Diğer yandan sonuçları öğrenmek ve biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 29 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama ile sıralı tam liste ile ilgili yoğun araştırmalarını sürdürüyor. İşte 29 Kasım MPİ sonuçları ile sıralı tam liste…

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ 29 KASIM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI, HIZLI BİLET SORGULAMA VE SIRALI TAM LİSTE!

29 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları ile sıralı tam liseyi haberimizden bulabilir ve biletinizi kontrol edebilirsiniz...

İşte detaylar...