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canlı yayınında Mehmet Avcı olayından son dakika haberi: O sözler üzerine stüdyo karıştı

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında da Mehmet Avcı olayının üzerine gidilmeye devam edilirken, birçok son dakika detayı ortaya çıkartıldı. 2017 yılında şüpheli bir şekilde öldürülen Mehmet Avcı cinayetinin sır perdesi aralanmaya başlarken, geçtiğimiz günlerde Bekçi Ahmet'in yaptığı iddia edilen fotoğraflı şantaj olayı gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. Programın bugünkü canlı yayınında Mehmet Avcı'nın kardeşleri, Fatih Özayman ve Bekçi Ahmet söz aldı. İrfan Avcı ile Bekçi Ahmet arasındaki diyalog ise programa damga vurdu. İrfan Avcı'nın Bekçi Ahmet'e yönelik kullandığı sözler sonrasında stüdyo karıştı. İşte, 29 Kasım 2019 Cuma günü Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 15:43
Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Avcı olayından son dakika haberi: O sözler üzerine stüdyo karıştı

Televizyon ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan ile Tatlı Sert'te bugün de Mehmet Avcı cinayeti işlenmeye devam edildi. Sırlarla dolu bir cinayet olarak değerlendirilen Mehmet Avcı olayı, her bir satırı ile de yasak aşk ve şantaj içeriyor. Bilindiği gibi, 62 yaşındaki Mehmet Avcı, 2017 yılında öldürülmüş; ancak cinayeti işleyen kişi bulunamamıştı. Olayla ilgili baş şüpheli olan Bekçi Ahmet ise 9 ay cezaevinde kalmıştı. Tatlı ile Sert'te geçtiğimiz haftadan bu yana Mehmet Avcı cinayeti aydınlatılmaya çalışılırken Bekçi Ahmet tarafından yapıldığı iddia edilen 'fotoğraflı şantaj' konusu, olayı bambaşka bir yere çevirmişti.

MÜGE ANLI'DA O SÖZLER ÜZERİNE STÜDYO KARIŞTI

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında da esrarengiz cinayetin üzerine gidilmeye devam edildi. Sırasıyla, Mehmet Avcı'nın yeğeni Fatih Özayman, kardeşleri ve Bekçi Ahmet söz aldı. Avcı'nın kardeşi İrfan Bey'le Bekçi Ahmet arasında yaşanan bir diyalog ise programa damga vurdu. İrfan Bey'in kullandığı sözler üzerine stüdyo karışırken, bir hâyli de gerginlik yaşandı.

İşte, 29 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;

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Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Avcı olayından son dakika haberi: O sözler üzerine stüdyo karıştı
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