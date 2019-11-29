Müge Anlı'daki Mehmet Avcı olayında son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Canlı yayındaki o iddia milyonları şoke etti

Ekranların reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yasak aşk, cinayet ve şantaj gibi birçok iddianın bulunduğu Mehmet Avcı cinayetinin üzerine gidilmeye devam edilirken; canlı yayında şoke eden son dakika detaylarına ulaşıldı. Bilindiği gibi, Manisa'da yaşayan Mehmet Avcı, 2017 yılında öldürülmüş; ancak cinayeti işleyen kişi bulunamamıştı. Olayla ilgili bir numaralı şüpheli olan Bekçi Ahmet ise 9 ay cezaevinde kalmıştı. Tatlı ile Sert'te geçtiğimiz haftadan bu yana Mehmet Avcı cinayetinin üzerine gidilirken; her programda bir detay ortaya çıkartılmıştı. Perihan Hanım'la Mehmet Avcı'nın görüştüğü, Bekçi Ahmet'in ise bu ikiliyi çekerek şantaj yaptığı iddiası ise gündeme adeta bomba gibi düşmüştü.

CANLI YAYINDAKİ O İDDİA MİLYONLARI ŞOKE ETTİ!

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında da akıllara durgunluk veren olayın üzerine gidilmeye devam edilirken, Mehmet Avcı cinayetindeki şüpheli taraflar aydınlatılmaya çalışıldı. Öyle ki, Ahmet Bey ve Perihan Hanım arasındaki 'Fotoğraflı şantaj' durumu devam etti ve Perihan Hanım'ın ortaya attığı iddialar olayı bambaşka bir boyuta taşımış oldu. Perihan Hanım'ın ortaya attığı iddia, milyonları adeta şoke etti.

İşte, 28 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;