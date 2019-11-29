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'daki Mehmet Avcı olayında son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Canlı yayındaki o iddia milyonları şoke etti

ATV ekranların sevilen programı ile Tatlı Sert'te dün de her bir detayı cinayet, yasak aşk ve şantaj içeren Mehmet Avcı cinayeti işlenirken; birçok son dakika gelişmesi canlı yayında ortaya çıkartıldı. 2017 yılında öldürülen Mehmet Avcı cinayetindeki sır perdesi aralanmaya başladı. Geçtiğimiz gün ortaya atılan fotoğraflı şantaj iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, olayı bambaşka bir boyuta taşımıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün de Bekçi Ahmet ile Perihan Hanım'ın diyaloğu damga vurdu. Yapılan itiraflar Müge Anlı'yı bile şaşırtırken; Perihan Hanım'ın ortaya attığı bir iddia ise olayın seyrini değiştirdi. İşte, 28 Kasım 2019 Perşembe günü Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 08:05 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 08:06
Müge Anlı'daki Mehmet Avcı olayında son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Canlı yayındaki o iddia milyonları şoke etti

Ekranların reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te yasak aşk, cinayet ve şantaj gibi birçok iddianın bulunduğu Mehmet Avcı cinayetinin üzerine gidilmeye devam edilirken; canlı yayında şoke eden son dakika detaylarına ulaşıldı. Bilindiği gibi, Manisa'da yaşayan Mehmet Avcı, 2017 yılında öldürülmüş; ancak cinayeti işleyen kişi bulunamamıştı. Olayla ilgili bir numaralı şüpheli olan Bekçi Ahmet ise 9 ay cezaevinde kalmıştı. Tatlı ile Sert'te geçtiğimiz haftadan bu yana Mehmet Avcı cinayetinin üzerine gidilirken; her programda bir detay ortaya çıkartılmıştı. Perihan Hanım'la Mehmet Avcı'nın görüştüğü, Bekçi Ahmet'in ise bu ikiliyi çekerek şantaj yaptığı iddiası ise gündeme adeta bomba gibi düşmüştü.

CANLI YAYINDAKİ O İDDİA MİLYONLARI ŞOKE ETTİ!

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında da akıllara durgunluk veren olayın üzerine gidilmeye devam edilirken, Mehmet Avcı cinayetindeki şüpheli taraflar aydınlatılmaya çalışıldı. Öyle ki, Ahmet Bey ve Perihan Hanım arasındaki 'Fotoğraflı şantaj' durumu devam etti ve Perihan Hanım'ın ortaya attığı iddialar olayı bambaşka bir boyuta taşımış oldu. Perihan Hanım'ın ortaya attığı iddia, milyonları adeta şoke etti.

İşte, 28 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;

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Müge Anlı'daki Mehmet Avcı olayında son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Canlı yayındaki o iddia milyonları şoke etti
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