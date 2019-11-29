Nazar duası okunuşu: Arapça ve Türkçe bebekler için nazardan korunma duası

Müslümanlar göz değmelerine ve kötülüklerden korunmak için bazı dualar ve sureler okumaktadır. Ayetel Kürsi, Nas ve Felak sureleri bunlardan bazılarıdır ve okunmasının etkili olduğu söylenir. Özellikle bebekler için nazar duası da sık sık araştırılmaktadır. Örneğin uyumayan bir bebeğe nazar değdiği için bu dualardan bir tanesi okunabilir. Nazar duası ve ona karşı okunacak ve okunması önerilen duaları bu başlık altında bir arada derledik. İşte Türkçe ve Arapça nazardan korunma duası

NAZAR DUASI

Peygamber Efendimiz (s.a.v) göz değmesine karşı korunmak için hangi duaları okuduğunu ve neler yaptığını Ebû Said el-Hudrî (r.a.) şöyle anlatmaktadır:

"Resulullah (a.s.m.) 'Cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırım.' gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah'a iltica ederdi. Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti. Felak ve Nâs surelerinde varlıkların şerrinden Allah'a sığınılmaktadır. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah'tan şifa istenebilir.

NAZARA KARŞI OKUNACAK DUALAR

Ayrıca, Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin (Nazar Duası) de nazara karşı tedavi edici özelliğinin bulunduğu söylenmektedir. Alimler nazar değmelerine karşı Kalem suresinin 51 52. ayetlerini okumuşlar ve okunmasını tavsiye etmişlerdir.

NAZAR İÇİN KALEM SURESİ 51. VE 52. AYETLER

Türkçe Okunuşu:

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Anlamı:

Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

FELAK VE NAS SURESİ

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- Gul e'ûzu bi-Rabbi'l-felak. 2- Min şerri mâ halak.

3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.

4- Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-ukad.

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

FELAK SURESİ'NİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah'a sığınırım).

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- Gul e'ûzu bi-Rabbi'n-nâs. 2- Meliki'n-nâs.

3- İlâhi'n-nâs.

4- Min şerri'l-vesvâsi'l-hânnâs.

5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri'n-nâs.

6- Mine'l-cinneti ve'n-nâs.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

2- İnsanların malikine,

3- İnsanların (gerçek) ilahına;

4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.

5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.

6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım.)