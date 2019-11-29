O cani, kocası çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da yaşayan Burcu Tokaker (32), geçen salı günü, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan mahallesindeki 24 sokakta, kanlar içinde kaldırımda yatarken bulundu. Boğazından bıçaklanan ve ölüme terk edilen Tokaker'e ilk müdahaleyi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Bu sırada "Beni kocam bıçakladı" diyen Burcu Tokaker, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın çok kan kaybettiği için makineye bağlanarak yoğun bakıma alındı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Sezer Tokarer'in (36) yakın bölgede baraka halinde kebapçı dükkanı olduğunu, çiftin olaydan 6 dakika önce buraya geldiğini bir süre kaldıktan sonra kadının kaçmaya başladığını gördü. Polis, cani kocanın, peşinden koşarak yakaladığı karısını, kaldırımda boğazından bıçaklayarak kaçtığını tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.