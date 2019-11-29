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Otomobilde kedi kurtarma operasyonu

’ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin motoruna sıkışan kedi saatler sonra kurtarıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.11.2019 22:55
Otomobilde kedi kurtarma operasyonu
Olay, bugün akşam saatlerinde Çerkezköy ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sağanak yağıştan dolayı korunmak için aracın kaputuna giren kedi bir süre sonra motor kısmında sıkıştı. İlerleyen saatlerde üst üste 'miyav' sesleri duyan otomobilin sahibi kedinin araçta sıkıştığını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan titiz çalışmalar sonucu yavru kedi olduğu yerden çıkarıldı. Karnı doyurulan kedi koruma altına alındı.

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Otomobilde kedi kurtarma operasyonu
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