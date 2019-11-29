Özpirinçci’nin yeğeninin bakıcısına hapis cezası

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Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcı hapis cezasına çarptırıldı. Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında söz alan 2 yaşındaki A.B.T'nin ailesinin avukatı, Özbekistan uyruklu bakıcı Zurafo Ergasheva'dan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını talep etti. Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, Ergasheva'nın, "çocuğu kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın "kötü muamele" suçundan beraatine hükmetti.