Parion Antik Kenti'nde 1800 yıllık "Paris" resimli sikke bulundu

Bölgenin 2 bin 700 yıllık geçmişine ışık tutan Parion Antik Kenti'nde, kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığınca yılın 12 ayına çıkarılmasıyla çalışmalar sürüyor.

Kazı Heyeti Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve desteği, ana sponsor İÇDAŞ AŞ'nin sağladığı imkanlar ile kazılara devam ettiklerini söyledi.

Bakanlığın kazıların sürekliliğiyle ilgili kararının ardından Parion'da çalışmaya 5 Nisan'da başladıklarını belirten Keleş, "Şu anda belki de bölgede en geniş katılımlı ekiple 11 sektörde çalışıyoruz. Bunlardan tabii en önemlileri odeon, tiyatro ve Roma hamamı sektörleri. Bunun dışında kentin güney nekropolünde daha çok restorasyon amaçlı çalışmalar gerçekleştirdik." dedi.

Antik kentin ziyaretçi sayısının son 2-3 yılda belirgin şekilde arttığını vurgulayan Keleş, İÇDAŞ AŞ'nin 2008'de başlayan sponsorluğunun 10 yıl daha süreceğini aktardı.

Bu yıl çok önemli buluntulara ulaştıklarını anlatan Keleş, şöyle konuştu:

"Kentin antik dokusu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı ama sadece kazı yapmıyoruz, mesela kentin önemli domestik yapılarından biri olan odeona gittiğimiz zaman arkadaşlarımız mimarisinin nasıl olduğu noktasında da titiz ve yorucu çalışmalar gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu buluntularla arkeolojik yapının ortaya çıkmasıyla beraber kentin algılanabilirliği gün geçtikçe artıyor. Parion tabii Roma döneminde son derece önemli bir koloni kenti. Bundan dolayı Roma tarafından ciddi önem verilen bir kent. Bunu belgeleyecek, bazıları nümizmatik olan buluntulara ulaştık."

Keleş, Paris'in burada yaşadığı, gençliğini burada geçirdiğinin bir belgesi olarak ellerinde sikke mevcut olduğunu aktararak, "Bunların üzerinde Paris'in resmi var. Bu sikkelerden dünyanın çeşitli büyük kataloglarında görüyoruz ama burada ele geçmesi bunların tamamının Parion'da basıldığını, buranın sikkesi olduğunu bize kanıtlıyor. Bu neden önemli? Çünkü Troya Savaşı'nı başlatan Paris, bazı antik kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre yetişmesi için Parion'a gönderiliyor. Ele geçen bu sikke de bunun bir kanıtı. Bu anlamda son derece önemli." ifadesini kullandı.

- "Antik kentin isminin nereden geldiği ile ilgili güçlü bir kanıt"

Keleş, Parion Antik Kenti'nin isminin nereden geldiğinin hep bir tartışma konusu olduğunu belirtti.

Bir rivayete göre, Parion'un "Paris'in kenti" anlamına geldiğine değinen Keleş, "Bu hep bir söylenti olarak kalmıştı ama bu sene ele geçen sikke bize bunun doğru olabileceğini kanıtlıyor. Bu sikke bize Paris'in burada yaşadığı ve kente adını vermiş olabileceği noktasında ciddi bir veri sağlıyor, bu da bizim için son derece önemli. Yani burası aslında Paris'in kenti diyebiliriz. Parion'un Paris'in doğup büyüdüğü bir kent olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Prof. Dr. Keleş, İmparator Gallienus dönemi milattan sonra 3'üncü yüzyıldan kalma sikkenin, Romalılar tarafından kentin kurucusunun Paris olarak kabul edildiğini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.