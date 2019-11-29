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Son dakika haberi: Kan donduran olayda flaş gelişme!

’da geçtiğimiz Ekim ayında kayıp olan ve kaybolduğu günden bu yana hiçbir şekilde izine rastlanılamayan 31 yaşındaki vatandaşı 31 yaşındaki kadına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. isimli kadın Fatih’te kendisi gibi Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı erkek arkadaşıyla birlikte yaşayan kadın 2 Ekim tarihinde kendi kullandığı siyah renkli otomobiliyle evinden ayrılmasının ardından bir daha izine rastlanılamamıştı. Aradan uzun zaman geçmesinin ardından olaya ilişkin . İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 29.11.2019 22:23 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 22:23
Son dakika haberi: Kan donduran olayda flaş gelişme! Korkunç gerçek ortaya çıktı…

İstanbul Fatih'te ikamet eden ve 2 Ekim tarihinde kendi kullandığı araçla evinde ayrılmasının ardından izine rastlanılamayan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu kadınla ilgili olarak bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kendisi gibi Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olan erkek arkadaşıyla İstanbul Fatih'te ikamet eden kadına ekim ayından bu yana ulaşılamamasının ardından arama çalışmaları sürerken olaya ilişkin korkunç gerçek ortaya çıktı. Duyanların şoka uğradığı olaya ilişkin çalışmalar sürdürülmeye devam ediyor. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Kan donduran olayda flaş gelişme! Korkunç gerçek ortaya çıktı…
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