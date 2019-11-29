Suya hasret yüzbinler 300 su kuyusuyla güldü

BUGÜN NELER OLDU

OKULLARDA cep harçlıklarıyla toplanan yardımlarla Afrika'da tam 300 su kuyusu açıldı. Ortaokul ve lise seviyesindeki imam hatip okulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen "İyilik Okulu" projesi için Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Önder ve Deniz Feneri Derneği arasında protokol imzalandı. 2019- 2020 eğitim öğretim yılında bugüne kadar 35 okulda 5 bin öğrenciye "İyilik" kavramı anlatıldı. Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sunumda konuşan Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu Vekili Recep Koçak, projeyi okullarda anlattıklarını, kumbaralarla toplanan paralarla su kuyusu açtıklarını belirterek, "Bugüne kadar açılan 300'e yakın kuyuyla adeta rekor kırılırken, suya hasret yüzbinlerce Afrikalının da yüzü gülmüş oldu." dedi. SABAH