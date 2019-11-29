Türk gençleri uyumuyor

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eylülde düzenlediği Gençlik Ruh Sağlığı Çalıştayı'nın raporunu yayımladı. Raporda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması'nın (TÜGBA 2016) sonuçları da paylaşıldı. Türkiye'de üniversite gençliği üzerine yapılmış ilk profil araştırması olma niteliğindeki çalışmaya 33 ilde bulunan 68 farklı üniversiteden 21 bin 156 öğrenci katıldı. Öğrencilerin yüzde 57'sinin spor yapmadığı, yüzde 60'ının ise düzenli uyumadığı ortaya çıktı. Raporda "Oysa düzenli uyuma ile mutluluk ve sağlık soruları arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur" denildi.