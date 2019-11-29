Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Türk gençleri uyumuyor

Türk gençleri uyumuyor

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN Yaşam
Giriş Tarihi: 29.11.2019
Türk gençleri uyumuyor
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eylülde düzenlediği Gençlik Ruh Sağlığı Çalıştayı'nın raporunu yayımladı. Raporda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması'nın (TÜGBA 2016) sonuçları da paylaşıldı. Türkiye'de üniversite gençliği üzerine yapılmış ilk profil araştırması olma niteliğindeki çalışmaya 33 ilde bulunan 68 farklı üniversiteden 21 bin 156 öğrenci katıldı. Öğrencilerin yüzde 57'sinin spor yapmadığı, yüzde 60'ının ise düzenli uyumadığı ortaya çıktı. Raporda "Oysa düzenli uyuma ile mutluluk ve sağlık soruları arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk gençleri uyumuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN