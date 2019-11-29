Uzun, kısa anlamlı ve en güzel hayırlı cuma mesajları ve görselleri ile kendinizi hatırlatın; 29 Kasım resimli cuma mesajları...

Cuma günü berekettir, rahmettir. Mübarek cuma mesajları ile hem sevdiklerinizi hatırlayın hem de onların sizi hatırlamasına vesile olun. Kasım ayının son cuma namazında camiler dolacak eller semaya yükselecek. Dualarımızda bu vatan için şehit düşen kahramanlarımızı ve gazilerimizi de unutmamalı ruhlarına birer fatiha okumalıyız. 29 Kasım yeni resimli kısa ve uzun cuma mesajları burada...

29 KASIM RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE HATIRLAYIN HATIRLATIN!

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...