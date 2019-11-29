Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Uzun, kısa anlamlı ve en güzel hayırlı cuma mesajları ve görselleri ile kendinizi hatırlatın; 29 Kasım resimli cuma mesajları...

Uzun, kısa anlamlı ve en güzel hayırlı ve görselleri ile kendinizi hatırlatın; 29 Kasım ...

Dünyadaki müslümanlar açısından son derece önemli ve değerli olan cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. 29 Kasım resimli ile siz de sevdiklerinize ulaşabilir hatırlandıklarını hissettirebilirsiniz. Hayırlı cumalar kısa ve uzun ayetli cuma mesajlarını isterseniz WhatsApp isterseniz Facebook dilerseniz Twitter ve Instagram yollarıyla da gönderebilirsiniz. Özel olarak hazırladığımız ve sözleri ile uzaktaki aile fertlerinize ve dostlarınıza ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 08:50 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 08:50
Uzun, kısa anlamlı ve en güzel hayırlı cuma mesajları ve görselleri ile kendinizi hatırlatın; 29 Kasım resimli cuma mesajları...

Cuma günü berekettir, rahmettir. Mübarek ile hem sevdiklerinizi hatırlayın hem de onların sizi hatırlamasına vesile olun. Kasım ayının son cuma namazında camiler dolacak eller semaya yükselecek. Dualarımızda bu vatan için şehit düşen kahramanlarımızı ve gazilerimizi de unutmamalı ruhlarına birer fatiha okumalıyız. 29 Kasım yeni resimli kısa ve uzun cuma mesajları burada...

29 KASIM RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE HATIRLAYIN HATIRLATIN!

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzun, kısa anlamlı ve en güzel hayırlı cuma mesajları ve görselleri ile kendinizi hatırlatın; 29 Kasım resimli cuma mesajları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN